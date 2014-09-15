Яценюк відмовився подавати проект бюджету-2015 без прийняття реформ
Уряд пропонує Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ
Уряд пропонує Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, що включає зміни до податкового та бюджетного законодавства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну.
"Ми підготували два варіанти державного бюджету на 2015 рік", - сказав він.
За словами Яценюка, перший варіант - прийняття бюджету на чинній податковій базі і відповідно до чинного податкового законодавства.
"У нас було декілька засідань уряду. І я хотів би чітко заявити, це спільна позиція всього складу Кабінету міністрів - на чинній податковій базі, без проведення податкової реформи, реформи єдиного соціального внеску і бюджетної реформи уряд не буде подавати бюджет, так як це буде бюджет економічного падіння, а не стабілізації. Саме тому декілька тижнів тому Мінфіну було дано доручення розробити справжній пакет економічних реформ, які повинні стати фундаментом для прийняття нового якісного бюджету. Сьогодні уряд схвалює цей пакет, який складається з наступних законів: нова редакція податкових змін, радикально нова система оподаткування єдиного соціального внеску і зміни до бюджетного кодексу. Це є тією основою, щоб внести вже порахований четвертий документ - закон про державний бюджет на 2015 рік, який розрахований виключно на основі пакету економічних соціальних реформ", - пояснив він.
Яценюк закликав парламент у вівторок, 16 вересня, проголосувати пакет економічних реформ і залежно від того, що парламент проголосує, уряд невідкладно вносить бюджет на 2015 рік на новій податковій базі.
Яценюк підкреслив, що позиція уряду – єдина: є пакет реформ, які необхідно зробити в соціальній, податковій і бюджетній сфері «Ми працювали над цим пакетом три місяці. Він готовий для прийняття. Податки – скорочуємо з 22 до 9. Податок на прибуток, приводимо його до європейського стандарту – не так, як хоче податковий інспектор, а так як виписано в бухгалтерському обліку. Єдиний соціальній внесок. Ми приймаємо рішення про зменшення з 41% до 15% по заробітній платі, яка вища за дві мінімалки. Малий і середній бізнес: кожен, хто до 20 млн. протягом року отримає доходи, звільняється повністю від всіх видів перевірок и вдвічі скорочується ставка податку на малій бізнес», - сказав Яценюк.
Також Яценюк відзначив, що реформа місцевих бюджетів пропонує регіонам дійсний ресурс. «Просять регіони гроші – ми даємо ресурс на області. Це справжня децентралізація, яка дасть регіонам можливість краще працювати і заробляти», - сказав Яценюк.
Також Яценюк відзначив, що реформа стосуватиметься і соціальних фондів. «По соціальним фондам ми приймаємо рішення закрити цю лавку з трьох фондів, які не контролював ні уряд, ні парламент з мільярдними видатками, і створити один соціальний фонд і тільки при першій прикидці зменшити витрати на утримання цих фондів і перенаправити ці кошти на інші соціальні програми – це майже 600 млн грн.», - сказав голова уряду.
Він додав, що запропонований урядом пакет реформ – не найкращий, але він «точно кращий за існуючу систему». «Ми свою податкову, бюджету і соціальну реформу вносимо в парламент і вимагаємо від парламенту її прийняти. Бюджет має бути розрахований на новій основі. Неймовірного покращання ніхто обіцяти не буде, ситуація вкрай важка і не дивлячись на те, що економіка падає, і ми маємо зменшувати всі соціальні витрати, ми їх не зменшуємо. На 2015 рік, якщо ми приймаємо пакет реформ, буде невеличке збільшення. Піде справа краще, зупиниться війна, підуть інвестиції – поміняємо бюджет», - резюмував Яценюк.
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