Яценюк відмовився подавати проект бюджету-2015 без прийняття реформ

Уряд пропонує Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, що включає зміни до податкового та бюджетного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну.

"Ми підготували два варіанти державного бюджету на 2015 рік", - сказав він.

За словами Яценюка, перший варіант - прийняття бюджету на чинній податковій базі і відповідно до чинного податкового законодавства.

"У нас було декілька засідань уряду. І я хотів би чітко заявити, це спільна позиція всього складу Кабінету міністрів - на чинній податковій базі, без проведення податкової реформи, реформи єдиного соціального внеску і бюджетної реформи уряд не буде подавати бюджет, так як це буде бюджет економічного падіння, а не стабілізації. Саме тому декілька тижнів тому Мінфіну було дано доручення розробити справжній пакет економічних реформ, які повинні стати фундаментом для прийняття нового якісного бюджету. Сьогодні уряд схвалює цей пакет, який складається з наступних законів: нова редакція податкових змін, радикально нова система оподаткування єдиного соціального внеску і зміни до бюджетного кодексу. Це є тією основою, щоб внести вже порахований четвертий документ - закон про державний бюджет на 2015 рік, який розрахований виключно на основі пакету економічних соціальних реформ", - пояснив він.

Яценюк закликав парламент у вівторок, 16 вересня, проголосувати пакет економічних реформ і залежно від того, що парламент проголосує, уряд невідкладно вносить бюджет на 2015 рік на новій податковій базі.

Яценюк підкреслив, що позиція уряду – єдина: є пакет реформ, які необхідно зробити в соціальній, податковій і бюджетній сфері «Ми працювали над цим пакетом три місяці. Він готовий для прийняття. Податки – скорочуємо з 22 до 9. Податок на прибуток, приводимо його до європейського стандарту – не так, як хоче податковий інспектор, а так як виписано в бухгалтерському обліку. Єдиний соціальній внесок. Ми приймаємо рішення про зменшення з 41% до 15% по заробітній платі, яка вища за дві мінімалки. Малий і середній бізнес: кожен, хто до 20 млн. протягом року отримає доходи, звільняється повністю від всіх видів перевірок и вдвічі скорочується ставка податку на малій бізнес», - сказав Яценюк.

Також Яценюк відзначив, що реформа місцевих бюджетів пропонує регіонам дійсний ресурс. «Просять регіони гроші – ми даємо ресурс на області. Це справжня децентралізація, яка дасть регіонам можливість краще працювати і заробляти», - сказав Яценюк.

Також Яценюк відзначив, що реформа стосуватиметься і соціальних фондів. «По соціальним фондам ми приймаємо рішення закрити цю лавку з трьох фондів, які не контролював ні уряд, ні парламент з мільярдними видатками, і створити один соціальний фонд і тільки при першій прикидці зменшити витрати на утримання цих фондів і перенаправити ці кошти на інші соціальні програми – це майже 600 млн грн.», - сказав голова уряду.

Він додав, що запропонований урядом пакет реформ – не найкращий, але він «точно кращий за існуючу систему». «Ми свою податкову, бюджету і соціальну реформу вносимо в парламент і вимагаємо від парламенту її прийняти. Бюджет має бути розрахований на новій основі. Неймовірного покращання ніхто обіцяти не буде, ситуація вкрай важка і не дивлячись на те, що економіка падає, і ми маємо зменшувати всі соціальні витрати, ми їх не зменшуємо. На 2015 рік, якщо ми приймаємо пакет реформ, буде невеличке збільшення. Піде справа краще, зупиниться війна, підуть інвестиції – поміняємо бюджет», - резюмував Яценюк.

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