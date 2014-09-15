У Порошенка вважають, що відтермінування застосування ЗВТ з ЄС принесе вигоду Україні

Рішення відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом і продовжити режим автономних торгових преференцій для українських експортерів до 31 грудня 2015 року принесе лише вигоду для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник президента України в Кабінеті міністрів Олександр Данилюк на брифінгу в понеділок.

«Наші зобов'язання перед Європейським Союзом будуть відтерміновані на рік, тобто ми зараз не зобов'язані ні зменшувати мита, ні адаптувати наше законодавство. При цьому Євросоюз тримає відкритим ринок для нас. Це однозначно вигідно для України», - заявив він.

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За словами Данилюка, незважаючи на відтермінування тимчасового застосування ЗВТ Україна-ЄС, Угода про асоціацію буде ратифікована завтра, 16 вересня, а продовження режиму преференцій для українських експортерів ніяк не вплине на Угоду в цілому.

При цьому представник президента зазначив, що текст Угоди про асоціацію не буде змінений.

«Будь-яка зміна, навіть одна літера або кома, означає, що ми входимо в процес, який затягує ратифікацію. Якби ми погодилися хоча б на одну зміну, це означає, що ратифікація була б відкладена на мінімум 2 роки», - сказав Данилюк.

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Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

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14 вересня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна почне імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС включно із положенням про зону вільної торгівлі на другий день після її ратифікації у Верховній Раді.

Сьогодні, 15 вересня, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Планується, що ВР ратифікує Угоду 16 вересня.