Кабмін пропонує ввести загальне декларування з одноразовою податковою амністією

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити в Україні в рамках податкової реформи загальне декларування, що передбачає разову процедуру безкоштовної податкової амністії, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, податкова амністія дозволить громадянам безболісно задекларувати всі наявні доходи та майно, а потім декларувати зміни майнового стану.

«Ми пропонуємо запровадити загальне разове декларування активів, – сказав Шлапак. – Платне воно буде чи безкоштовне – питання, яке ми вивчаємо. Ми пропонуємо безкоштовне. Але далі піде автоматичне зіставлення доходів і видатків», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ідею запровадження в Україні загального декларування й разової податкової амністії висловлювало керівництво Державної фіскальної служби. Зокрема, голова ДФС Ігор Білоус зазначав, що ДФС пропонує запровадити нульову податкову декларацію доходів громадян і податкову амністію задекларованих сум, а також одночасно впровадження непрямих методів оподаткування.

За словами Білоуса, це крок назустріч європейським нормам декларування доходів і витрат. Кабінет міністрів України планував до вересня передати до парламенту проект податкових реформ, розроблених згідно з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ключовою ідеєю реформи стало скорочення податків із 22 до 9.

Зокрема, до ліквідації заявлені збори за деякі види підприємницької діяльності, цільова надбавка за природний газ, рентна плата за транспортування нафти і газу, туристичний збір, збір за паркування і збір на виноградарство і садівництво. Решту платежів не чіпатимуть, Кабмін об'єднав їх у блоки. До акцизного податку ввійшли податок на розкіш, збір за реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний податок із палива і цільова надбавка за електроенергію.

Другий блок - екологічний податок і рента. Екоподаток увібрав у себе збір за користування лісовими ресурсами, а рента - усі платежі за користування надрами, включаючи нафту, газ, воду, руди та інші корисні копалини, а також плату за користування радіочастотним ресурсом.

Третій блок – податок на нерухомість і єдиний податок. Також у рамках реформи Кабмін запропонував кілька варіантів оподаткування доходів громадян і оподаткування зарплат, зокрема, за визначенням обсягу платежів по єдиному соціальному внеску на загальнодержавне пенсійне страхування.