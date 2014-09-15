Проект держбюджету-2015 передбачає зростання економіки на 2% за інфляції 13%

Проект державного бюджету, який підготовлено урядом на основі нового податкового законодавства, передбачає зростання економіки на 2% при інфляції близько 13% і дефіциті бюджету 3,7%, повідомив у ході засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Третій рік поспіль у нас падіння ВВП. Воно суттєво посилилося в другому півріччі (2014 року - УНІАН). Ситуація погіршується на тлі подій на сході. Якщо не вживати ніяких заходів і протистояння посилиться в майбутньому, ми отримаємо нульове зростання. Якщо ж прийняти пакет реформ, то зростання (в 2015 році - УНІАН) буде близько 2%, - сказав Шлапак. – Що стосується індексу споживчих цін, то в середньому грудень до грудня ми отримаємо цього року близько 11%. І приблизно такі ж показники наступного року». При цьому згідно із супровідними матеріалами, якими користувався міністр, показник інфляції становив 13%.

Дефіцит бюджету, за його словами, становитиме близько 3,5-3,7%.

«Ми зробимо все, щоб наступного року не росли наші борги. Ми працюємо над спеціальною програмою з Національним банком, і упевнені, що ця програма спрацює», - сказав Шлапак.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало два сценарії розвитку економіки на 2015 рік з урахуванням показника інфляції в 2015 році на рівні 8,7-9,8%, а дефіцит державного бюджету - близько 3%, зростання економіки України в 2015 році на 0,3-2% від ВВП, залежно від сценарію розвитку країни.

Зростання економіки в 2016 році може становити 4,5%, а в 2017- 6,5%. Таке зростання дозволить Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року.

Передумовами зростання економіки України, за даними Мінекономрозвитку, повинні стати уладнання військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізація банківського ринку. Також в Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки має стати імпульсом розвитку країни в частині притоку інвестицій і посилення позиції України на світових ринках.

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