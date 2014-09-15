Іноземні інвестори розкритикували проект податкової реформи Кабміну

Податкова реформа потребує суттєвого доопрацювання, вважають експерти / УНІАН

Нагадаємо, проект Концепції пропонує знову впровадити диференційовану систему ставок податку на доходи фізосіб (чим більша зарплата, тим вища ставка податку). Також концепція передбачає введення додаткового 5% акцизу на роздрібну торгівлю пальним, пивом, тютюновою та алкогольною продукцією. Крім того, автори концепції пропонують уніфікувати податок на житлову нерухомість (повинні будуть платити всі незалежно від метражу і місцезнаходження об'єкта - 2% від мінімальної зарплати - зараз це 24,36 грн.), а також впровадити аналогічне оподаткування комерційної нерухомості.

Також може постраждати малий бізнес. Для компаній, які працюють на звичайній системі оподаткування, стане менш вигідно купувати товари, роботи і послуги у малих підприємств і приватних підприємців, оскільки в такому разі їх оподатковуваний фінансовий результат буде збільшуватися на 50% від суми покупки. При цьому аграріїв «заженуть» на єдиний податок, а для малих підприємств (IV група) зменшать ставку єдиного податку на 1%.

До того ж уряд планує скасувати туристичний збір, збір за паркування, збір на розвиток виноградарства і хмелярства та ряд інших малозначущих зборів і податків.

- Більшість компаній-членів Асоціації вважає скорочення кількості податків і зборів, передбачене концепцією і законопроектом, радше номінальним. Більшість податків та зборів не скасовуються, а просто трансформуються в інші види шляхом укрупнення платежів. Таке скорочення не приведе до зменшення податкового тиску, а навпаки збільшить адміністративні витрати платників податків - заявила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.

Також вона нагадала, що відповідно до Податкового кодексу, зміни до податкової системи, які набувають чинності з початку року, повинні бути прийняті не пізніше, ніж за 6 місяців до початку бюджетного року.

- Введення акцизу з роздрібного продажу підакцизних товарів призведе до подвійного оподаткування і суперечить суті акцизного податку. Фінансові, матеріально-технічні та інші витрати держави на адміністрування нового акцизу можуть перевищити доходи від його сплати. Зростуть корупційні ризики. У діючих умовах (низька активність внутрішнього ринку, падіння платоспроможності населення, посилення інфляції) це стимулюватиме нелегальну торгівлю підакцизними товарами - упевнені в Європейській бізнес-асоціації.

В свою чергу в Американській торговій палаті (АСС) заявили, що «серйозного перегляду вимагає реформа оподаткування заробітної плати». Оскільки, на думку Американської торгової палати, без посилення контролю за зарплатними податками вона лише посилить податковий тиск на прозорий бізнес, який платить високі зарплати офіційно.

В обох асоціаціях запропонували доопрацювати проект Концепції реформування податкової системи. Зокрема, в Американській торговій палаті пропонують узгодити проект Концепції та відповідного законопроекту з діловим співтовариством і після узгодження цих стратегічних документів почати підготовку змін до Податкового кодексу з тим, щоб вони вступили в силу з 1 січня 2016 року.