Уряд хоче по-новому оподатковувати доходи українців

Кабінет міністрів України пропонує запровадити нову прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак на засіданні уряду.

Зокрема, за його словами, пропонується 20% для осіб, які отримують дохід від 500 тис. грн до 1 млн грн, і 25% - понад 1 млн грн.

"Тобто, заможніші громадяни заплатять до бюджету більше", - сказав Шлапак.

Крім того, що стосується бізнесу, пропонується зменшення навантаження на фонд заробітної плати, зменшення кількості звітності, заборона перевірок на 2 роки контролюючими органами, скасування необхідності ведення подвійного обліку, зменшення навантаження на платників єдиного податку.

Читайте такожКабмін пропонує ввести загальне декларування з одноразовою податковою амністією

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Кабінет міністрів після консультацій з парламентськими групами і фракціями погодився з низкою поправок парламентаріїв і запропонував Верховній Раді підвищити поріг оподаткування доходів і залишити три ставки податку, включаючи базову ставку в 15%. Зокрема, пропонувалося, що до 500 тис. грн доходів діятиме ставка 15%; від 500 тис. до 1 млн. грн – 20%; понад 1 млн. грн – 25%.

Базова ставка податку з доходів у 15% діє на даний момент. За такою ставкою оподатковуються доходи, розмір яких не перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати. Доходи, які перевищують такий розмір, оподатковуються за ставкою 17%.

Читайте такожПроект держбюджету-2015 передбачає зростання економіки на 2% за інфляції 13%