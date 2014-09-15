Кабмін наступного року планує виділити на армію 63 млрд гривень

Кабінет міністрів України у 2015 році планує профінансувати армію на рівні 63 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час засідання уряду.

"45 млрд це те, що фінансувалося військовим протягом трьох років. В цьому році ми додали істотно, додали 18 млрд з резервного фонду. Таким чином, загальна сума 63 млрд, на таку ж суму ми плануємо вийти і наступного року", - сказав він.

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