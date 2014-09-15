Кабмін звільнив голову Держцінінспекції за власним бажанням

Кабінет міністрів України звільнив за власним бажанням голову Державної інспекції України з контролю за цінами Олександра Кисельова.

Відповідне розпорядження №835-р від 10 вересня було опубліковано на сайті уряду.

«Звільнити Кисельова Олександра Володимировича з посади голови Державної інспекції України з контролю за цінами за власним бажанням», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Держцінінспекцію було створено в січні 2012 року наказом екс-президента Віктора Януковича. Її очолив Олександр Кисельов. Інспекція входить у систему органів виконавчої влади і реалізовує державну політику з контролю за цінами. Новий уряд під керівництвом прем'єр-міністра Арсенія Яценюка неодноразово заявляв про необхідність скасувати багато держорганів, зокрема Держцінінспекцію.