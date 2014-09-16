Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС не відкладається - євродепутат

Угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС не відкладається, і домовленості наберуть чинності у повному обсязі.

Про це в інтерв’ю DW сказав голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок.

"Нічого не відтерміновували. Угода укладена, а технічне втілення деяких її частин відбувається асиметрично. Можливість безмитного ввезення деяких українських товарів до країн ЄС залишається, як це передбачено на етапі попереднього застосування угоди. Але Україна досі може встановлювати мито на певні європейські товари. Імплементація угоди відбувається поступово, але домовленості у повному обсязі набирають чинності - без обмежень чи змін", - запевнив Брок.

За його словами, можливість поступової імплементації Угоди перевірялася ще на саміті ЄС у липні. "Якщо повністю та у повному обсязі втілити угоду, то ринкова сила європейських підприємств може зашкодити українській економіці. Тому в українських підприємців у певних галузях в рамках такого трансформаційного процесу з'являється час підготуватися до нового конкурентного середовища", - пояснив євродепутат.

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Також він заявив, що через ситуацію в Україні, викликану війною та російським впливом, Євросоюз нехтує частиною переваг від асоціації, але готовий отримати їх пізніше. Зокрема, українці надалі можуть встановлювати мито на певні товари для захисту своєї економіки, тоді як ЄС не може застосовувати такі мита у відповідь.

Брок наголосив, що Угода про асоціацію вже не зміниться, навіть якщо Росія висуне нові претензії до неї. "Ні, процес завершений. І росіяни з цим погодилися. Вони ж брали участь у перемовинах. Положення у повному обсязі набирають чинності. Вони просто втілюватимуться поступово. Так відбувається з багатьма угодами. Юридично угода діятиме повністю. Просто є перехідний порядок застосування", - сказав він.