Кабмін вніс у Раду зміни до Податкового і Бюджетного кодексів

Кабінет міністрів України вніс на розгляд до парламенту проекти законів про зміни до Податкового кодексу і зміни до Бюджетного кодексу, а також проект закону реформування системи загальнообов'язкового соціального страхування і легалізації фонду оплати праці. Відповідні подання розміщені на сайті Верховної Ради.

Разом з тим, тексти проектів документів на сайті відсутні. У супровідних документах до проектів законів наголошується, що їх «передано на розгляд керівництву парламенту».

Раніше, на засіданні 15 вересня, уряд запропонував Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, який включає зміни до податкового і бюджетного законодавства для того, щоб на основі нових законів можна було сформувати проект бюджету на 2015 рік. Як зазначав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, в Кабміні готові два проекти бюджету – на основі нового законодавства і на основі чинного. Проте проект бюджету, підготовлений на основі чинного законодавства, за словами глави уряду, є бюджетом подальшого економічного занепаду і залишається неприйнятним для економіки України.

Яценюк закликав парламент у вівторок, 16 вересня, проголосувати пакет економічних реформ і залежно від того, що парламент проголосує, уряд невідкладно вносить бюджет на 2015 рік на новій податковій базі.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що позиція уряду – єдина: є пакет реформ, які необхідно здійснити в соціальній, податковій і бюджетній сферах, і цей пакет реформ має бути прийнятий. Суть реформ – у скороченні податків з 22 до 9, приведенні до європейських стандартів податку на прибуток, у зменшенні з 41% до 15% єдиного соціального внеску, скасуванні перевірок для малого і середнього бізнесу з річним доходом до 20 млн. грн і скороченні ставок єдиного податку вдвічі.

Також Яценюк зазначив, що реформа місцевих бюджетів пропонує регіонам справжній ресурс. Крім того, за словами глави уряду, реформа стосуватиметься і соціальних фондів – з трьох діючих фондів буде сформовано один. Економія державних коштів при цьому, за словами глави уряду, становитиме не менш як 600 млн. грн.

Яценюк підкреслив, що запропонований урядом пакет реформ – не найкращий, але він «точно кращий за існуючу систему». Якщо прийняти запропонований урядом пакет, то вже в 2015 році в Україні можливе незначне економічне зростання - в середньому два відсотки, а в 2016- 2017 роках – до шести відсотків, що дасть змогу країні вийти на показники докризового розвитку 2007 року.