Гривня на відкритті міжбанку впала відразу на 30 копійок

У вівторок, 16 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - до 14,0000/14,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 18,11005/18,5015.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3617/0,3695.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,4000/14,0000, на 12:00 звузився спред до 13,7000/14,0000.

На закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 13,7000/14,0000.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.