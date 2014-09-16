Рубль через санкції й дешеву нафту впав до нового рекордного рівня

Курс євро перевищив позначку в 50 рублів уперше з квітня. Європейська валюта в перші хвилини торгів на Московській біржі виросла на 36 копійок. Одночасно долар подорожчав на 24 копійки до 38,62 рубля.

Бівалютний кошик зміцнився на 30 копійок до 43,75 рубля, повідомляє Лента.ру.

Долар і євро протягом вересня оновили вже кілька історичних максимумів. Такі результати пов'язані з цілим рядом обставин.

В останні тижні нафта стабільно дешевшає, незважаючи на політичну напруженість у світі в цілому і на Близькому Сході зокрема.

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На рубль негативно впливають санкції, прийняті ЄС і США щодо Росії.

Крім того, Центробанк Росії з серпня припинив валютні інтервенції, переставши підтримувати курс рубля. В якості офіційного пояснення фігурує скорочення за останні місяці міжнародних резервів країни.

Водночас, деякі російські ЗМІ пишуть, що ослаблення рубля робиться з метою підтримки експортерів, які зазнають труднощів у зв'язку зі здешевленням нафти та інших сировинних ресурсів.