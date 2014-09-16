Грошова маса в Україні зросла на 3%, монетарна база зменшилася на 2%

За інформацією регулятора, з початку року грошова маса в Україні зросла на 7,0%, монетарна база - на 11,2%.

Також повідомляється, що в серпні обсяг готівки поза банками практично не змінився і становив 289,6 млрд грн. З початку року обсяг готівки поза банками зріс на 21,8%.

Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн.

Читайте такожНацбанк сподівається, що аграрії допоможуть припливу валюти до України

У 2013 році Національний банк прискорив випуск грошей в обіг в 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.