У Росії визнали, що санкції надовго зупинять зростання економіки країни

Санкції можуть спровокувати рецесію в Росії більш ніж на рік, якщо додатково будуть обмежені операції банків у валютах, заявив у вівторок колишній міністр фінансів Олексій Кудрін на конференції Американської торгової палати, передає Прайм.

"Я не виключаю, що санкції можуть спровокувати рецесію в Росії, навіть не на один, а на два роки, якщо додатково будуть обмежені операції банків у будь-яких валютах", - зазначив Кудрін.

Він вважає, що Росія зараз переживає складний момент, і темпи зростання економіки будуть зберігатися на низькому рівні протягом найближчих 3-5 років.

"Якщо не провести певні реформи, то низьке зростання збережеться на триваліший час", - наголосив колишній міністр фінансів.

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У середині вересня в офіційному журналі ЄС були опубліковані нові санкції проти Росії. Вони передбачають скорочення термінів надання ліквідності найбільшим російським банкам з державною участю - "Ощадбанку", ВТБ, ВЕБ, "Газпромбанка" і "Россельхозбанка" - з 90 до 30 днів, а також поширює це обмеження на компанії "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "Уралвагонзавод", "Оборонпром" і Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК).