НБУ дозволив українським банкам розрахунки з Кримом у гривнях через іноземні банки

Національний банк України дозволив українським банкам проводити розрахунки з контрагентами в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі в гривнях через кореспондентські рахунки іноземних банків, крім розташованих у Криму і таких, що працюють на території Криму.

Про це регулятор сповістив комерційні банки в листі від 15 вересня №29-213/51623, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Враховуючи припинення діяльності українських банківських установ і їх відособлених підрозділів на території АР Крим, з метою забезпечення в умовах тимчасової окупації території АР Крим отримання резидентами коштів, які належать їм, за продукцію, роботи, послуги з договорів з контрагентами з АР Крим, уповноважений банк має право віднести на рахунок резидента-одержувача кошти в гривнях, що надійшли через кореспондентські рахунки іноземних банків (крім банків, розташованих і/або здійснюють свою діяльність на території АР Крим) у гривнях», - йдеться в листі.

Відповідно до листа, у такому разі банк зобов'язаний перевіряти правомірність надходження коштів від контрагента АР Крим на підставі відповідного договору.

Читайте такожУкраїна готує позови проти Росії в міжнародні суди - Клімкін

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в результаті нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив українським банкам працювати в Криму до закінчення російської окупації, а з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і АР Крим.