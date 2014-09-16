В українських банках побільшало гривневих депозитів

Загальний обсяг депозитів в українських банках у серпні 2014 року в національній валюті збільшився на 0,7% і становив 380,7 млрд грн, в іноземній валюті - зменшився на 3,3% і становив 22 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року, в січні-серпні, загальний обсяг депозитів в українських банках зменшився на 9,9% у гривні і на 28,6% в іноземній валюті.

Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в серпні збільшився на 4,2% (з початку року зменшився на 3%) - до 163,700 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - зменшився на 3,3% (з початку року - на 22,5%) - до 6,1 млрд дол.

Обсяг депозитів фізичних осіб за місяць зменшився в національній валюті на 1,8% (з початку року - на 14,4%) - до 217 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 3,2 % (з початку року - на 30,6%) - до 15,9 млрд дол.

Ставки по депозитах у серпні порівняно з липнем знизилась у національній валюті - до 10,66% з 11,68%, в іноземній валюті - до 6,18% з 6,51%.

У серпні вперше з початку року відбулося зростання залишків по кредитах, наданих у національній валюті, на 0,6% (з початку року – зниження на 7,6%) - до 551,4 млрд грн. Зокрема залишки по кредитах юридичним особам виросли на 0,7% (з початку року – знизились на 8,0%) - до 437,1 млрд грн, по фізичних особах виросли на 0,1% (з початку року – знизилися на 6,2%) - до 114,3 млрд грн.

Залишки по кредитах в іноземній валюті знизились (у доларовому еквіваленті) на 1,7% (з початку року - на 9,8%) - до 34,8 млрд дол., зокрема юридичних осіб - на 2,1% (з початку року - на 8,3%) - до 27,7 млрд дол., фізичних осіб - на 0,1% (з початку року - на 15,2%) - до 7,1 млрд дол.

Ставки по кредитах фізичним і юридичним особам у національній валюті в серпні виросли до 16,60% з 16,24% в липні, в іноземній валюті – знизилася до 8,48% з 8,76%.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках у липні 2014 року в національній валюті майже не змінився і становив 378,7 млрд грн, в іноземній валюті - зменшився на 3%, до 22,7 млрд дол.