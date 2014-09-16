Нацбанк у серпні збільшив купівлю держоблігацій в 7 разів

Національний банк України в серпні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 44,8 млрд грн, що в 7,2 разу більше за обсяг купівлі в липні, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року обсяг купівлі ОВДП Нацбанком становив 96,9 млрд грн і 5 млн дол., тоді як операції з продажу ОВДП зі свого портфеля регулятор з початку року не проводив.

Нацбанк нагадав, що в серпні уряд випустив облігації внутрішньої держпозики для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» на 46,7 млрд грн із середньозваженою дохідністю 13,30% річних. З початку року на ці цілі випущено ОВДП на 70,7 млрд грн із середньозваженою дохідністю 13,63% річних.

У серпні також було випущено ПДВ-облігації на 950 млн грн з дохідністю 9,50% річних. З початку року обсяг випуску ПДВ-облігацій становив 6,7 млрд грн, дохідність - 9,50% річних.

Також повідомляється, що в серпні Нацбанк не здійснював операції купівлі-продажу держоблігацій через механізм двостороннього котирування. З початку року регулятор з використанням цього механізму купив і продав облігації на 1 млрд грн.

За результатами ОВДП-аукціонів у серпні до держбюджету надійшло 4,5 млрд грн (з початку року - 38,2 млрд грн 650 млн дол.). Середньозважена дохідність початкового розміщення ОВДП у серпні становила 17,54% річних у національній валюті (з початку року - 14,64% у національній валюті та 5,14% річних - у доларах США).

Нацбанк наголошує, що погашення та сплата доходу за ОВДП здійснюються своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 59,03 млрд грн, у тому числі погашення номінальної вартості - 40,07 млрд грн, сплата купонного доходу - 18,96 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у липні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 6,2 млрд грн, що в 4,8 разу більше за обсяг купівлі в червні. За підсумками ОВДП-аукціонів до держбюджету в липні надійшло 5,4 млрд грн і 200 млн дол.