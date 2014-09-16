«УДАР» розкритикував податкові ініціативи уряду

Про це політик заявила у своїй колонці на сайті «Новий час».

- В уряду сьогодні немає «пакету економічних і податкових реформ». Є окремі ініціативи, невідпрацьовані з експертами, неузгоджені з суспільством. Документ, який презентував прем'єр на засіданні Кабінету Міністрів, потребує серйозного доопрацювання. І те, що хочуть представити в якості реформаторських ідей, є дуже спірним - заявила Оксана Продан.

Зокрема, народний депутат розкритикувала ідею уряду зобов'язати роботодавців платити співробітникам не менше двох мінімальних зарплат.

Уряд декларує, що ставка єдиного соціального внеску буде знижена до 15%. Це не може не подобається виборцям. Але при цьому «забувають» вказати, що одночасно роботодавців зобов'яжуть виплачувати не менше двох мінімальних заробітних плат. Тобто база оподаткування збільшиться вдвічі не тільки для єдиного соціального внеску, ставка якого знижується, а й для податку з доходів фізичних осіб, розмір якого не змінюється. Таким чином, для багатьох платників податків навантаження на зарплату не зменшиться, а збільшиться. Саме тому експерти і суспільство не дозволили провести цю «реформу» попередньому складу уряду, в якому його пропонував колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко - нагадала Оксана Продан.

Але найбільшу критику народного депутата викликала норма щодо ускладнення роботи підприємств, що працюють на звичайній системі, з приватними підприємцями та іншими платниками єдиного податку.

- Останнім "ноу-хау", який побачили експерти в черговій частині законопроекту - це обмеження можливостей роботи малого бізнесу з іншими компаніями. І це теж не новина для бізнесу, цю норму двічі намагався ввести Азаров, в 2010 і 2012 роках, але не зміг через активного протистояння суспільства. То як, поки суспільство зайняте боротьбою із зовнішнім ворогом, його будуть атакувати з тилу? - ставить уряду питання Оксана Продан.

Також народний депутат обурена ультимативним тоном прем'єр-міністра щодо прийняття його податкових ініціатив.

- Такі ідеї не можуть прийматися без попереднього обговорення з експертами, бізнес-об'єднаннями і, нарешті, згідно з регламентом ВРУ. А їхнє обговорення, як я показала вище, відкриє їх справжню суть. Мабуть, тому ми й чуємо ультиматуми. Прем'єр-міністр розуміє, наскільки мало шансів на прийняття цього документу і намагається діяти на випередження, закріпивши за собою імідж реформатора - заявила Оксана Продан.

Нагадаємо, раніше урядову концепцію податкової реформи і відповідний законопроект розкритикували іноземні інвестори, зокрема, Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата, що об'єднують понад 1500 українських та іноземних компаній.

Нагадаємо, проект концепції реформування податкової системи і зареєстрований вчора законопроект №5079 пропонують впровадити диференційовану систему ставок податку на доходи фізосіб (чим більша зарплата - тим вища ставка податку) та зобов'язати роботодавців виплачувати співробітникам не менше 2 мінімальних зарплат. Також концепція передбачає введення додаткового 5%-ого акцизу на роздрібну торгівлю пальним, пивом, тютюновою та алкогольною продукцією. Крім того, автори концепції пропонують уніфікувати податок на житлову нерухомість (повинні будуть платити всі незалежно від метражу і місцезнаходження об'єкта - 2% від мінімальної зарплати - зараз це 24,36 грн.), а також впровадити аналогічне оподаткування комерційної нерухомості.

Також для компаній, які працюють на звичайній системі оподаткування, стане менш вигідно купувати товари, роботи і послуги у малих підприємств і приватних підприємців, оскільки в такому разі їх оподатковуваний фінансовий результат буде збільшуватися на 50% від суми покупки. При цьому аграріїв «заженуть» на єдиний податок, а для малих підприємств (IV група) зменшать ставку єдиного податку на 1%.

При цьому уряд планує скасувати туристичний збір, збір за паркування, збір на розвиток виноградарства і хмелярства та ряд інших малозначущих зборів та податків.