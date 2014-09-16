Військовий податок в Україні можуть продовжити до 2016 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України в рамках податкової реформи зберегти норму про стягнення військового збору до 2016 року, збільшити ставку пенсійного збору при придбанні валюти до 2%, а також скасувати пільги зі стягнення податку на нерухомість, визначивши ставку податку в розмірі 2% мінімальної зарплати за 1 квадратний метр площі.

Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України (№5079), опублікованому на веб-порталі парламенту.

«Скасувати неоподатковуваний мінімум загальної площі житлової нерухомості всіх видів. Розширити базу оподаткування податком на нерухоме майно за рахунок оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості. Надати місцевим громадам право встановлювати ставки на нерухоме майно для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості в розмірі 2% мінімальної зарплати за 1 квадратний метр площі, - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону. - Також пропонується продовжити дію військового збору до 1 січня 2016 року і підвищити ставку збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти до 2%».

Читайте такожКабмін вніс у Раду зміни до Податкового і Бюджетного кодексів

Загалом, проект закону передбачає скорочення кількості податкових платежів з 22 до 9, введення розрахунку податку на прибуток відповідно до даних бухгалтерського обліку, введення нових норм визначення оподаткування доходів фізичних осіб, включаючи скасування пільг з оподаткування доходів з одночасним збереженням соціальної пільги в розмірі 50% прожиткового мінімуму.

«Крім того, передбачається введення одноразового декларування доходів, майна фінансового стану фізичної особи, зокрема одержаних з порушенням законодавства з питань оподаткування і валютного регулювання», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також Кабмін пропонує ввести в Україні 5-відсотковий збір з роздрібного продажу підакцизних товарів і поєднання всіх акцизних платежів і тарифних надбавок в єдиний акцизний податок.

Раніше Кабмін запропонував парламенту в рамках внесення змін до Бюджетного кодексу передати на місцевий рівень адміністрування низки податків, збільшивши, таким чином, ресурс місцевих бюджетів на 39 млрд грн.