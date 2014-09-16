Єврокомісар: односторонні преференції для України рівнозначні вільній торгівлі

Європейський комісар з питань торгівлі Карл Де Гухт заявляє, що Євросоюз йде на економічні жертви, продовжуючи односторонні торговельні преференції Україні, які дають змогу експортувати товари так само, якби запрацювала зона вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це комісар заявив у вівторок в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті.

Де Гухт зауважив, що було поставлено велику кілька запитань щодо домовленостей, які були досягнуті минулої п’ятниці щодо відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС на рік.

„Ми продовжимо автономні заходи для України, щоб вони змогли продовжувати експортувати на європейський ринок так само, якби угода вступила б в силу... Чому ми домовилися про це (відкласти тимчасове застосування ЗВТ та продовжити торговельні преференції)? – щоб зробити ратифікацію можливою. Без цієї домовленості не було б цієї ратифікації”, - заявив він.

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За словами єврокомісара, після запровадження односторонніх торговельних преференцій для України, експорт до ЄС з червня збільшився на 15%. Сам же ЄС йде „на економічні жертви”, тому що такі заходи діють в односторонньому порядку.

Крім того, Де Гухт висловив переконання, що Росія намагається створити на сході Україні новий заморожений конфлікт, так само, як це сталося з Придністров’ям в Молдові та Осетією та Абхазією в Грузії.