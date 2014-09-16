Євросоюз може скасувати відкладення ЗВТ з Україною, якщо Росія порушить домовленості

ЄС може змінити рішення щодо відкладення тимчасового застосування угоди про зону вільної торгівлі з Україною до 2016 року, якщо Росія порушить досягнуті домовленості з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Страсбурзі заявив європейський комісар з питань торгівлі Карел Де Гухт, виступаючи в ході планерного засідання Європейського парламенту.

„Якщо Росія не буде поважати умови відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі й запровадить обмежувальні заходи стосовно України, ми тоді запропонуємо Раді змінити рішення щодо тимчасового застосування”, - сказав він.

Де Гухт назвав сьогоднішню ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС „історичним фактом та початком процесу спрямування України у демократичний процес, встановлення верховенства права, допомоги українцям подолати корупцію та принести економічне процвітання”.

За його словами, також асоціація України та ЄС стане внеском у підтримку суверенітету України, що перебуває сьогодні під тиском Росії.

«Європейська комісія буде пильно спостерігати за цим процесом, також з урахуванням домовленостей, яких ми досягли у п’ятницю (12 вересня)”, - наголосив комісар.

Крім того, Де Гухт запевнив, що ЄС забезпечить надання Україні, яка „дестабілізована встановленням нового замороженого конфлікту”, необхідну фінансову, політичну, економічну допомогу, щоб „вона змогла розвивати суверенітет, демократію та незалежність”.

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Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.