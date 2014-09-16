Галузеві асоціації вина і пива виступають проти введення додаткового акцизу

Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Виноградарі та винороби України».

«Наша Асоціація виступає категорично проти введення додаткового податкового навантаження на галузь у вигляді 5% податку з реалізації алкогольної продукції - заявив директор Асоціації «Виноградарі та винороби України» Сергій Михайлечко.

За словами Михайлечка, формування податкової політики не може будуватися на таких різких стрибках ставок акцизного податку, особливо в ситуації падаючого ринку.

«Спочатку потрібно, хоч трохи стабілізувати галузь, а потім вже думати про підвищення. Інакше, незважаючи на всі заяви уряду, 5% з реалізації виноробної продукції, скоротить вітчизняне виробництво, що призведе до зменшення коштів від акцизного податку. Вітчизняний винний ринок звузився до мінімальних меж. За даними Держкомстату, падіння загального обсягу тихих вин, вироблених в Україні, у І півріччі 2014 становило 16,9%. Всього за останні чотири роки виноробна галузь України втратила майже 60% обсягу готової продукції», - зазначає Михайлечко.

При цьому, за його розрахунками, у разі введення додаткового акцизу на роздрібний продаж постраждають не тільки продавці, але також покупці і виробники українських вин.

«Жоден дистриб'ютор не піде на те, щоб викладати гроші з власної кишені. Таким чином, витрати будуть розподілені між виробником продукції і покупцем: першому можуть «запропонувати» знизити відпускну ціну, для другого - збільшать кінцеву вартість», - говорить експерт.

При цьому, за підрахунками Михайлечка, на деякі види винної продукції акциз зросте на 10 000%.

«Мінімальна роздрібна ціна на пляшку столового вина становить 20 грн., ставка акцизу - 0,01 грн. У разі стягнення 5% від продажів (1 грн.) акциз фактично складе 1,01 грн. Таким чином, зростання складе 10000% - пояснює розрахунки Михайлечко.

Аналогічно оцінює підвищення акцизу і виконавчий директор ПРАТ «Укрпиво» Ігор Товкач.

«Якщо коротко - це свавілля. З урахуванням підвищень, які вже були цього року, в сукупності трохи більше ніж за півроку у нас акциз зросте практично вдвічі - на 97%. Притому, що ринок дико падає. За 8 місяців 2014 р. Ринок впав на 13,8%. Минулого року в несезон ми були завантажені лише на 40%. А цього року ще додаються проблеми з експортом до Росії, продажем в Криму і на територіях АТО», - описує стан галузі Товкач.

За його прогнозами, введення додаткового 5%-ного акцизу на роздрібний продаж призведе до додаткового падіння українського ринку пива на 20%.

«Я розглядаю цю ініціативу як піар. Великих грошей місцеві бюджети все одно не отримають, тому що приватні підприємці, які продають більше 50% нашої продукції, будуть всіляко його уникати. Звичайний підрахунок тільки за основними податками, які ми платимо, і тільки з нашої галузі, говорить про те, що держава в результаті введення цього податку недоотримає 110 млн гривень», - прогнозує Товкач.

«Я чітко знаю позицію Американської торгової палати, позицію Європейської бізнес-асоціації. Їх оцінки вкрай негативні, як і у нас. Ми говоримо про те, що ми адаптуємо законодавство до вимог відповідних директив ЄС? Так у Директиві Ради ЄС 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. чітко розкриті загальні умови оподаткування акцизами. Роздрібні продажі не можуть підпадати під акцизний збір самі по собі, тому що його платять тільки під час виготовлення або імпортування продукції», - пояснює Товкач.