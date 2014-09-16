Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 14,30 за долар
15:46, 16 вересня 2014Фінанси
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Українська валюта продовжує здавати позиції на міжбанку.
Долар весь день торгувався на рівні 14,30 грн / Фото УНІАН
У вівторок, 16 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,3000, на 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 14,0000/14,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 18,1105/18,5015, на 12:00 ціни пішли вгору до 18,2505/18,5135. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH упали до 18,1250/18,5175.
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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3617/0,3695, на 12:00 ціни піднялися до 0,3641/0,3697. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3632/0,3688.
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