Кабмін пропонує Раді збільшити місцеві бюджети на 40 мільярдів

Кабінет міністрів України в рамках реформи міжбюджетних відносин пропонує Верховній Раді розширити дохідну частину місцевих бюджетів у 2015 році на 39,2 млрд грн за рахунок передачі частини податкових платежів, раніше сплачуваних до державного бюджету, у відання місцевих громад. Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (№5078), опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, у відання місцевої влади передаються: плата за надання адміністративних послуг (крім 50% адмінзбору за держреєстрацію майнових прав на нерухомість і держреєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців), державні мита, до 80% зборів з екологічного податку, а також збори з податку на нерухомість, включаючи оподаткування комерційної нерухомості.

«Також передбачається закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел - податку на доходи фізосіб за новими нормативами (бюджети районів і міст обласного підпорядкування отримають 60% податкових платежів, обласні бюджети - 15%, бюджет Києва - 25%), податку на прибуток (10%)», - йдеться в пояснювальній записці.

Також у документі пропонується запровадити з 2015 року збір за роздрібний продаж підакцизних товарів (алкоголь, сигарети, нафтопродукти) за ставкою 5% від вартості реалізованого обсягу товарів. Такий збір, як наголошується, замінить раніше стягуваний податок на виноградарство, хмелярство і садівництво.

Проект закону, крім іншого, запроваджує нові види трансфертів - базову і реверсну дотацію, субвенцію на освіту, підготовку робочих кадрів і медицину. Крім того, як очікується, в кожному місцевому бюджеті з'явиться нова стаття - «бюджет розвитку», обсяг фінансування якої має становити не менш як 10% від загального обсягу фонду власних доходів місцевих бюджетів.

«За попередніми розрахунками, збільшення ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році становитиме близько 39,2 млрд грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то в майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи місцевих бюджеті збільшаться у два-три рази. Таким чином, у розпорядженні місцевих органів самоврядування з'явиться ресурс для вирішення проблем розвитку громад», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, Кабінет міністрів України подав на розгляд до парламенту пакет змін до Податкового та Бюджетного кодексів з метою формування проекту бюджету на 2015 рік на основі нової законодавчої бази.