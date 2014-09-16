Депутати відмовилися розглядати пакет реформ Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного сесії цього пакету проголосували лише 117 (за необхідних 226 — УНІАН) із 264 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі група “За мир та стабільність”, а з фракцій партії «УДАР» та з фракції Партії регіонів проголосувало лише “за” лише по одному народному депутату.

Голова парламенту Олександр Турчинов запропонував депутатам “включити до порядку денного пакет урядових законів щодо реформування Бюджетного кодексу України (міжбюджетна реформа) (№5078); законопроект під №5079 — внесення змін до Податкового кодексу (податкова реформа) і законопроект щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та реорганізації фонду оплати праці (№5080)”.