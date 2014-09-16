Путін вирішив підтримати Лукашенка $1,5 млрд кредитом

Уряд Росії схвалив виділення в цьому році Білорусі $1,5 млрд кредиту. Відповідне розпорядження опубліковано на порталі правової інформації уряду РФ.

Читайте такожЛукашенко має намір обмежити імпорт російської техніки в БілорусьКредит буде наданий у російських рублях за курсом на момент підписання угоди. Гроші виділяються для погашення і обслуговування держборгу і поповнення золотовалютних резервів. Кошти в Білорусь надійдуть не пізніше 15 календарних днів з дня підписання кредитної угоди.

Читайте такожБілорусь знайшла спосіб заробити на путінському ембаргоПерший платіж по кредиту повинен надійти до 15 січня 2019 року, погашення кредиту відбуватиметься рівними частками раз на півроку - 15 січня та 15 липня.

Нагадаємо, ВТБ і білоруський уряд уклали договір про надання республіці короткострокової позики у розмірі $2 млрд.