Роздрібна торгівля в Україні скоротилася на 4%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2014 року знизився на 4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) - до 569,603 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання роздрібного товарообігу за 8 місяців поточного року відзначено в Кіровоградській області - на 4,7%, до 11,074 млрд грн, у Київській області - на 3,8%, до 26,815 млрд грн, у Чернігівській області - на 3%, до 11,639 млрд грн, у Черкаській області - на 2,8%, до 14,77 млрд грн, а також у Херсонській та Вінницькій областях - на 2,6% і 2,5%, до 13,323 млрд грн і 18,035 млрд грн відповідно.

Найбільше обіг роздрібної торгівлі знизився в Луганській та Донецькій областях - на 27,9% і 20,4%, до 19,723 млрд грн і 48,131 млрд грн відповідно. Роздрібний товарообіг у Києві в січні-серпні поточного року знизився на 4,8% - до 76,268 млрд грн. Крім столиці та двох східних регіонів, зниження роздрібного товарообігу в Україні в межах від 0,2% до 4,9% спостерігалося у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях.

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Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2014 року знизився на 1% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) - до 495,218 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні збільшився на 9,5% порівняно з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.