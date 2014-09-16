Нацбанк хоче вводити кураторів в банки на постійній основі

Національний банк України має намір на постійній основі вводити кураторів у банки незалежно від надання їм фінансових ресурсів. Про це йдеться в коментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої на сторінці регулятора в мережі Facebook.

«Інститут кураторства є загальновизнаною світовою практикою в діяльності центральних банків, і вітчизняний центральний банк планує активно впроваджувати й розвивати його в нашій державі. Ми також плануємо запровадити в подальшому інститут кураторства на постійній основі, особливо в системних банках, навіть незалежно від надання ресурсної підтримки Національним банком», - зазначила Гонтарева.

За її словами, призначення кураторів у банки, що отримали рефінансування, покликане посилити контроль за належним використанням коштів.

«Це в жодному разі не означає, що в цих банках відбувається щось незвичайне, це нормальний робочий процес. І ті банки, яким Національний банк недавно надав стабілізаційні кредити, розглядаються регулятором як системні, а отже, найважливіші для фінансової стабільності всієї банківської системи зокрема та країни в цілому», - наголосила голова НБУ.

Регулятор сподівається, що таке посилення контролю за діяльністю банків стане нормою, позитивно вплине на ситуацію в банківській системі і сприятиме зміцненню довіри громадян до неї.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 11 вересня надав двом банкам, що входять до групи найбільших за розміром активів, стабілізаційні кредити на загальну суму близько 2 млрд грн.