Банкіри оцінюють надходження до бюджету з податку на депозити в 0,5 млрд щомісяця

Щомісячні надходження до державного бюджету від податку на процентні доходи за депозитами фізичних осіб можуть перевищити 0,5 млрд грн за умов припинення відтоку депозитів з банківської системи і збереженні їх поточної вартості, йдеться в листі асоціації «Український кредитно-банківський союз» (УКБС), переданому УНІАН.

УКБС обґрунтовує свої розрахунки обсягом строкових депозитів фізосіб, який на сьогодні становить 329 млрд грн, і показником середньозваженої ставки за строковими депозитами на рівні 13,9% річних.

Асоціація повідомляє, що не оподатковуються доходи у вигляді відсотків за рахунками для виплати зарплати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших соціальних виплат, посилаючись на роз'яснення Державної фіскальної служби України. Одночасно, в разі отримання на такий рахунок інших коштів, нараховані доходи за таким рахунком підлягають оподаткуванню за ставкою 15%.

Для розрахунку податку на доходи за валютними цінностями ці доходи перераховуються у гривні за курсом Національного банку України на момент нарахування (отримання) доходів.

За дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та перерахунку доходу банк здійснює перерахунок сум податком податку.

Оподаткування процентів на вклади фізосіб-підприємців за рахунками, не пов'язаними з господарською діяльністю, проводиться на загальних підставах, від господарської діяльності - в залежності від обраної системи оподаткування.

Також повідомляється, що при виплаті доходу на користь нерезидента враховуються норми міжнародного договору з таким нерезидентом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», згідно з яким запроваджується єдина 15-відсоткова лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, до яких належать і відсотки за вкладами, замість затвердженої раніше прогресивної шкали від 15 до 25%.

Банки з 1 серпня 2014 року самостійно перераховують до держбюджету суми податку і звітують, не розкриваючи таємницю вкладів. Закон звільнив від сплати податку доходи за вкладами, нараховані з 1 липня по 1 серпня 2014 року, а також доходи за рахунками для нарахування заробітної плати, пенсії і стипендії.

Для коректного оподаткування відсотків Національний банк України зобов'язав банки використовувати для розрахунків з громадянами за заробітними платами, пенсіями, стипендіями та іншими подібними виплатами окремі рахунки.