П'ятницький: списку російських товарів для введення санкцій не існує

Кабінет міністрів України не має чіткого і структурованого переліку товарних позицій і груп, перш за все російського виробництва, щодо імпорту яких можуть бути введені обмежувальні заходи аж до цілковитої заборони на ввезення.

Про це під час брифінгу в Києві заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Валерій П‘ятницький.

Зокрема, коментуючи інформацію про те, що уряд має у своєму розпорядженні список із 94 товарних позицій, імпорт яких з Російської Федерації до України може бути обмежений, П‘ятницький сказав: «94 позиції – це не від нас пішло, не від торгового представника. Такої цифри на сьогодні не існує. Але якщо говорити про те, що в разі утисків інтересів української сторони ми будемо змушені провести аналогічну роботу, то робота така буде. Але щоб була якась конкретна цифра або продукція, яка може потрапити під санкції, – цього немає».

При цьому П‘ятницький відзначив, що структура української економіки у будь-якому випадку зазнає зміни, включаючи географію імпорту й експорту товарів. «Структура української економіки змінюється дедалі більше. Зверніть увагу, ще вчора ми навіть не думали про те, що заміщуватимемо вугілля, яке видобувалося на сході. А сьогодні ми вже думаємо про те, як нам пройти зиму, де взяти енергетичне вугілля», – сказав він.

За словами заступника міністра, аналогічна ситуація з експортом. «За останні роки експорт харчових продуктів і сільгосппродукції переорієнтовувався з ринку тієї ж Росії на ринки третіх країн. Україна почала поставляти продукцію до нових для себе країн, такі як Лівія, Конго, Кот-д’Івуар, Кувейт, Малі, Південний Судан, Македонія, Нова Каледонія», – відзначив П‘ятницький.

Читайте такожВ Україні набув чинності закон, що дозволяє ввести санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта повідомив, що міністерство готове ввести ряд торгових обмежень щодо товарів, які імпортуються до України, в разі, якщо українські товари також зазнаватимуть складнощів у просуванні на ринках інших країн. Він наголосив, що уряд України працює над тим, аби в разі прояву недружніх дій щодо економіки України країна могла вжити у відповідь кроків. За словами Максюти, є різні списки санкцій і обмежень на різні випадки, але поки що ми такі списки офіційно не оприлюднено і не обговорювались.

Читайте такожУкраїна підготувала персональні санкції проти тих, хто підтримав російську агресію

Раніше низка українських ЗМІ повідомила про те, що Україна має намір ввести проти РФ торговельні обмеження на 94 товарних групи на загальну суму близько 3 млрд дол. Обмеження, зокрема, можуть торкнутися продуктів харчування, косметики і медикаментів.