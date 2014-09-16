Україна просить в ЄС додаткові 2 млрд євро допомоги

Український уряд просить Єврокомісію надати додаткові 2 млрд євро у вигляді макрофінансової допомоги, яка буде направлена до бюджету.

Про це заявила у вівторок, під час засідання комітету ВР з питань європейської інтеграції, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової підтримки Мінфіну Галина Пахарчук, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми звернулися до ЄС за наступною макрофінансовою допомогою в обсязі 2 млрд євро", - заявила вона, коментуючи очікувані надходження до державного бюджету, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Джерела "Європейської правди" в структурах ЄС підтвердили існування такого запиту. Стверджується, що цю суму формують два різних звернення від української сторони.

Між тим фактичне надходження коштів до Києва може залежати від того, чи виконує Київ раніше узгоджені умови про макрофінансову стабільність. Ці умови були встановлені під час виділення перших траншів допомоги на суму 610 млн євро в червні 2014 року, відзначають співрозмовники.

"Рішення про резервування одного мільярда раніше вже було прийнято, але зараз потрібно прийняти рішення про його фактичне виділення. Зараз вирішується, чи будуть там умови. По другому мільярду ситуація складніша, тут немає навіть рішення про виділення", - пояснило джерело.

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За даними "Європейської правди", зараз у Києві перебуває оціночна місія ЄС, яка повинна надати свою рекомендацію про виконання Україною низки індикаторів.