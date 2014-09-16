РФ все ж вирішила ввести мита для України, щоб потім їх відтермінувати

Уряд РФ має затвердити постанову про введення мит для України, а потім вже відкладати його застосування, якщо Київ і Брюссель виконають свою обіцянку про відтермінування імплементації угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі, заявив журналістам глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РИА Новости.

"Я думаю, що це правильна симетрична конструкція: Україна ратифікує угоду, ми підписуємо постанову. І відповідно до неї ми теж повинні з 1 листопада застосовувати (мита для українського імпорту - ред.)", - підкреслив він.

Якщо, за словами Улюкаєва, до кінця жовтня Україна прийме "якийсь акт, який демонструє, що ми однаково розуміємо брюссельську домовленість", тоді і Росія ухвалить рішення про відстрочку до кінця 2015 року цього режиму.

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За підсумками міністерської зустрічі РФ-ЕК-Україна в Брюсселі, яка відбулася 12 вересня, сторони домовилися відкласти тимчасове застосування договору про вільну торгівлю ЄС-Україна до 31 грудня 2015 року. Таким чином, з 1 листопада 2014 року ЄС продовжує привілейований і автономний доступ на свій ринок для українських товарів, але відкладає до 31 грудня 2015 року застосування угоди про створення зони вільної торгівлі, зокрема безмитне ввезення своїх товарів в Україну.

"У нас, як ви знаєте, був прийнятий проект постанови уряду, згідно з яким у разі тимчасового застосування угоди про асоціацію України і ЄС ми вводимо режим найбільшого сприяння, тобто відмовимося від преференційного режиму (для України - ред.). Наскільки я розумію, зараз ця постанова повинна бути підписана", - сказав Улюкаєв.

За його словами, формально застосування угоди між Україною та ЄС має розпочатися з 1 листопада 2014 року. "Ми домовилися, що не почнеться і для цього потрібно лише європейське рішення", - нагадав він. "Але ми вважаємо, що, крім цього, юридично чисто було б, аби Україна взяла на себе певні зобов'язання, щоб це були не тільки рішення наших європейських колег, але й якийсь правовий акт України", - додав російський міністр.