Мінфін залучив до держбюджету $8 млн

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 8,014 млн. дол. на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 вересня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені в результаті розміщення облігацій у доларах США терміном обігу 2 роки під 8,10% річних за однією поданою заявкою, тоді як на придбання запропонованих Мінфіном гривнєвих облігацій терміном обігу 2 роки інвестори не подали жодної заявки.

Сума залучених коштів у гривнєвому еквіваленті за курсом НБУ становила 104,087 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у вересні два ОВДП-аукціони, в результаті яких залучив до держбюджету 11,978 млн. грн. У вересні міністерство має намір провести ще один ОВДП-аукціон 23 вересня.

За оперативними даними Держказначейства на 15 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 185,729 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 67,928 млрд грн, на обслуговування держборгу – 28,849 млрд грн.

На 15 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 385,883 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 240,719 млрд грн, у власності банків – 87,240 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.