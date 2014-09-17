Китай вкладе в держбанки $81 млрд для стимулювання економіки

Народний банк Китаю надасть п'яти найбільшим банкам країни 500 млрд юанів ($81 млрд) для підтримки попиту в економіці.

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопоставлений банкір.

Кошти надаються на три місяці. Маючи в розпорядженні більше ліквідності, найбільші банки зможуть збільшити кредитування різних секторів економіки, зокрема, малого бізнесу та житлового будівництва.

Як пишуть «Ведомости», на ринку рішення ЦБ визнали реакцією на серпневу макростатистику, яка показала уповільнення китайської економіки.

За словами експертів, вливання коштів в банки не є масштабним стимулюванням економіки, проте показує бажання влади підтримати її зростання точковими заходами.

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В той же час більш радикальні стимули, наприклад зниження базової процентної ставки, як вважається, можуть створити ризики, збільшивши боргові проблеми китайської економіки.