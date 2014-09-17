Російський рубль продовжує рекордно падати

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10.10 мск середи зріс на 10 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і вперше в історії досяг позначки 38,43 руб.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, євро зміцнився до рубля на 14 коп., до 49,77 руб.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і $0,55, збільшилася на 11 коп. і досягла рівня 43,52 руб.

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Напередодні прес-секретар Білого дому Джошуа Ернест висловив думку, що ослаблення курсу рубля щодо іноземних валют говорить про те, що санкції США і Європи проти Росії досягають своєї мети.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков не згоден з думкою Вашингтона. "Ослаблення рубля - це фактор стимулювання російського експорту", - підкреслив дипломат.

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Російська влада вважає, що ослаблення рубля, навпаки, пом'якшує вплив на російську економіку санкцій. "У серпні відбулося зниження ціни на нафту на світовому ринку. Введення секторальних санкцій щодо російської економіки призвело до обмеження доступу великих корпоративних позичальників до зовнішніх ринків капіталу. Негативний вплив зазначених подій на російську економіку було дещо пом'якшено ослабленням рубля, що, однак, може призвести до посилення інфляційного тиску", - повідомив цього тижня ЦБ РФ у своїй доповіді про грошово-кредитну політику.