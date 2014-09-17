Гривня на відкритті міжбанку впала на 10 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим підвищенням котирувань - 14,1000/14,4000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 18,2495/18,6410 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3681/0,3760 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2943/45 (вівторок - 1,2935/37).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Читайте такожГолова Нацбанку знайшла причину різких стрибків курсу гривні

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,3000 грн/дол.

До 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000 грн/дол.

До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 14,0000/14,3000 грн/дол.