Росія погрожує Канаді за новий пакет санкцій
МЗС РФ вважає, що влада Канади, оголошуючи санкції, намагається створити фон до візиту президента України Порошенка.
Черговий пакет канадських санкцій проти РФ буде вивчений, без відповідних заходів ці неприйнятні дії не залишаться, заявив ІТАР-ТАРС заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
Читайте такожКанада вводить нові санкції проти Ощадбанку і оборонки РФ"Нас обурює те, що, зокрема, канадський уряд проводить настільки зухвалу і демонстративну лінію пресингу на РФ. Несамостійність цієї лінії, її кон'юнктурність і суто геополітичність не має стосунку до завдань зміцнення наших відносин, це сумнівів не викликає", - сказав дипломат.
"Ми черговий пакет канадських санкцій, звичайно, вивчимо, - підкреслив Рябков. - Без відповідних заходів ці неприйнятні дії не залишаться".
Разом з тим, Рябков зазначив, що влада Канади, оголошуючи санкції щодо РФ, намагається створити фон до візиту президента України Порошенка.
Читайте такожКанада звинуватила авіацію РФ в провокації на Чорному морі під час навчань НАТО"Погано, що це (санкції) - саме той фон, який режим Харпера (прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера) намагається створити у зв'язку з поїздкою в Оттаву президента України. Ми це все відзначаємо і робимо висновки", - сказав дипломат.
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