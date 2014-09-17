Росія погрожує Канаді за новий пакет санкцій

Черговий пакет канадських санкцій проти РФ буде вивчений, без відповідних заходів ці неприйнятні дії не залишаться, заявив ІТАР-ТАРС заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Читайте такожКанада вводить нові санкції проти Ощадбанку і оборонки РФ"Нас обурює те, що, зокрема, канадський уряд проводить настільки зухвалу і демонстративну лінію пресингу на РФ. Несамостійність цієї лінії, її кон'юнктурність і суто геополітичність не має стосунку до завдань зміцнення наших відносин, це сумнівів не викликає", - сказав дипломат.

"Ми черговий пакет канадських санкцій, звичайно, вивчимо, - підкреслив Рябков. - Без відповідних заходів ці неприйнятні дії не залишаться".

Разом з тим, Рябков зазначив, що влада Канади, оголошуючи санкції щодо РФ, намагається створити фон до візиту президента України Порошенка.

Читайте такожКанада звинуватила авіацію РФ в провокації на Чорному морі під час навчань НАТО"Погано, що це (санкції) - саме той фон, який режим Харпера (прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера) намагається створити у зв'язку з поїздкою в Оттаву президента України. Ми це все відзначаємо і робимо висновки", - сказав дипломат.

Читайте такожКанада буде допомагати Україні військовим устаткуваннямУ новий санкційний список Канади потрапили "Митіщинській машинобудівний завод", "Машинобудівний завод ім. М.В. Калініна", "Науково-дослідний інститут приладобудування ім. В.О.Тихомирова" (НДВП), "Довгопрудненське науково-виробниче підприємство "Морський науково-дослідний інститут радіоелектроніки "Альтаїр".

