Нацбанк очікує наступного року зростання ВВП на 1% за інфляції 9%

Рада Національного банку України затвердила грошово-кредитну політику на 2015 рік, що передбачає зростання реального ВВП у 2015 році на 1% при річній інфляції близько 9% і прогнозованому прирості монетарної бази на 20%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Розглядаючи основні принципи грошово-кредитної політики на 2015 рік, члени ради відзначили, що головним напрямком грошово-кредитної політики на 2015 рік має бути зниження приросту індексу споживчих цін за рік до рівня близько 9%. Зростання реального ВВП у 2015 році передбачається на рівні 1%, приріст монетарної бази прогнозується на рівні 20%», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, ці показники узгоджено з іншими органами державної влади й Міжнародним валютним фондом у рамках програми «Стенд-бай», і регулятор має намір дотримуватися прийнятих відповідно до цієї програми зобов'язань.

Також повідомляється, що стратегія грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі базуватиметься на застосуванні режиму інфляційного таргетування, заснованого на принципах пріоритетності цінової стабільності та гнучкого обмінного курсу.

Крім цього, рада НБУ затвердила кошторис доходів і витрат регулятора на 2015 рік і частину прогнозованого прибутку до розподілу за 2015 рік, яка буде перерахована до держбюджету. «Члени ради взяли до уваги заплановане скорочення витратної частини кошторису Національного банку України, зокрема, наміри центрального банку позбутися непрофільних активів, скоротити витрати на утримання персоналу, адміністративно-господарські витрати», - зазначається в повідомленні.

Рада визнала, що грошово-кредитна політика в 2014 році проводилася в рамках затверджених параметрів і рекомендувала правлінню НБУ зосередитися на стабільності банківської системи й валютного ринку, підвищенні ліквідності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив прогнозні показники економічного розвитку України на 2015-2017 роки за двома сценаріями. Перший передбачає незначне зростання ВВП уже в 2015 році – на 0,3%, другий – на 2%. Інфляція в річному виразі за прогнозом у 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від сценарію розвитку.

За інформацією регулятора, зпочатку року грошова маса в Україні зросла на 7,0% - до 972,3 млрд грн, монетарна база - на 11,2%, до 341,4 млрд грн.

Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 раза перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.