Гривня відвоювала у долара 15 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,1000/14,4000 грн/дол. До 12:00 звузився спред 14,1500/14,2500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,2495/18,6410 грн/євро. До 12:00 ціни склали 18,3350/18,4685 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3681/0,3760 грн/рубль. До 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3686/0,3717 грнрубль.

У Росії курс долар-рубль продовжує зростати, і до 12:00 встановився на рівні 38.7690 (+0,5190).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2943/45, змінюючись у досить вузькому коридорі.