Яценюк погрожує Росії санкціями у відповідь

Україна готова ввести дзеркальні торговельні заходи щодо російських товарів у разі введення санкцій з боку РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні уряду.

«У мене немає жодних позитивних очікувань щодо Росії. Як тільки Росія запровадить торговельні обмеження щодо українських товарів, в той же день Україна запровадить дзеркальні заходи», - сказав голова уряду.

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