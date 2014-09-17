Яценюк погрожує Росії санкціями у відповідь
12:44, 17 вересня 2014Фінанси
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Яценюк обещает России «зеркальные торговые санкции» / Фото УНИАН
Україна готова ввести дзеркальні торговельні заходи щодо російських товарів у разі введення санкцій з боку РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні уряду.
«У мене немає жодних позитивних очікувань щодо Росії. Як тільки Росія запровадить торговельні обмеження щодо українських товарів, в той же день Україна запровадить дзеркальні заходи», - сказав голова уряду.
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