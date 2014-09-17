Кожен день війни коштує Україні 80 млн гривень - Яценюк

Кожен день війни коштує Україні 80 млн грн, але уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлюваних робіт на звільнений територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні уряду.

«Кожен день війни коштує Україні 80 млн грн», - сказав він. Але уряд, за словами Яценюка, фінансує витрати. Разом з тим, зазначив глава уряду, згідно з законом про спеціальний статус окремих територій Донецької та Луганської області, уряд має також фінансувати відновлювальні роботи.

«Закон передбачає фінансувати з державного бюджету на 100% всі видатки по відновленню окремих територій Донецької та Луганської областей. Нагадаю, що там, де ми звільнили території, уряд платить всі заробітні плати, всі пенсії, всі видатки - все до копійки, не дивлячись на те, що ми не піднімаємо звідти податків. І ситуація погіршується з кожним днем, - сказав Яценюк. - Я дав доручення підготувати Міністерству фінансів проект закону про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької та Луганської областей, який повинен наповнюватися перше - з пожертв і фінансування українських олігархів, і друге – міжнародна донорська допомога. У нас буде проведена донорська конференція».

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що масштаби руйнувань на сході такі, що на відновлення інфраструктури будуть потрібні значні кошти - близько 8 млрд доларів.

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що відновлювальні роботи на сході країни, де ведеться антитерористична операція, потребуватимуть біля 11,8 млрд грн.