Кожен день війни коштує Україні 80 млн гривень - Яценюк
Кабмін створює спецфонд фінансування відновлення звільнених територій
Кожен день війни коштує Україні 80 млн грн, але уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлюваних робіт на звільнений територіях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні уряду.
«Кожен день війни коштує Україні 80 млн грн», - сказав він. Але уряд, за словами Яценюка, фінансує витрати. Разом з тим, зазначив глава уряду, згідно з законом про спеціальний статус окремих територій Донецької та Луганської області, уряд має також фінансувати відновлювальні роботи.
«Закон передбачає фінансувати з державного бюджету на 100% всі видатки по відновленню окремих територій Донецької та Луганської областей. Нагадаю, що там, де ми звільнили території, уряд платить всі заробітні плати, всі пенсії, всі видатки - все до копійки, не дивлячись на те, що ми не піднімаємо звідти податків. І ситуація погіршується з кожним днем, - сказав Яценюк. - Я дав доручення підготувати Міністерству фінансів проект закону про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької та Луганської областей, який повинен наповнюватися перше - з пожертв і фінансування українських олігархів, і друге – міжнародна донорська допомога. У нас буде проведена донорська конференція».
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що масштаби руйнувань на сході такі, що на відновлення інфраструктури будуть потрібні значні кошти - близько 8 млрд доларів.
Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що відновлювальні роботи на сході країни, де ведеться антитерористична операція, потребуватимуть біля 11,8 млрд грн.