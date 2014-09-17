У контрольованих терористами містах не працює майже вся банківська система

У контрольованих терористами містах на сході України не працює майже вся банківська система.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Донецьку, Макіївці, Шахтарську, Сніжному, Луганську та інших містах, тимчасово контрольованих терористами, припинено роботу майже всієї банківської системи», - заявив він.

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Зокрема, як зазначив Лисенко, у Донецьку працюють тільки банкомати «Сбербанку», які обслуговують лише картки цього банку.

У всіх відділеннях Київського району Донецька не працює система переказів.

Крім того, обмежено кількість відділень, які приймають комунальні платежі та здійснюють грошові перекази.

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