У «Актабанк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Актабанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасова адміністрація введена терміном на три місяці - до 17 грудня, тимчасовим адміністратором банку призначена Юлія Приходько.

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в 17 банків, включаючи «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Таким чином, «Актабанк» став 18-м банком, у якому з початку року введена тимчасова адміністрація.

Фонд нагадав, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати будуть проводитися в розмірі вкладу та процентів, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 15 серпня повторно відкликав валютну ліцензію у «Актабанк», яка вже була відкликана у травні у зв'язку з порушеннями законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, але на початку червня банк скасував рішення регулятора в судовому порядку.

Довідка УНІАН. «Актабанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх банків. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.