Яценюк про депутатів після провалу реформ: «Я думав, що вони трошки розумніші»

Уряд не може внести на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2015 рік через провальне голосування за подані раніше Кабінетом міністрів проекти законів щодо податкових, бюджетних та соціальних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

«Через ганебну політичну поведінку (народних депутатів - УНІАН), через істерію українського парламенту ми не можемо внести проект закону про державний бюджет. Вони (народні депутати - УНІАН) провалили ключовий пакет реформ, які ми готували три місяці», – сказав Яценюк.

Він зазначив, що парламентарії вели довгу дискусію навколо проектів законів, не читаючи їх.

«Я думав, що вони трошки розумніші. Вони вели довгу дискусію, які погані закони, навіть їх не прочитавши. Вранці уряд вніс пакет економічних, соціальних і бюджетних реформ на декілька сотень сторінок, а вони через 5 хвилин вийшли на трибуну і розказували що не так», - нагадав прем’єр.

За словами Яценюка, саме через поведінку народних депутатів не було ухвалено зміни до законодавства щодо двократного зменшення єдиного податку для малого бізнесу, щодо зниження з 41 до 15% ставки єдиного соціального внеску та зменшення кількості податків до 9 з 22.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України вніс на розгляд до парламенту проекти законів про зміни до Податкового й Бюджетного кодексів, а також проект закону про реформування системи загальнообов'язкового соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. Ці законопроекти є пакетом урядових реформ, які лягли в основу проекту держбюджету на 2015 рік, що передбачає зростання економіки України до 2% при інфляції в 11-13%.

Зокрема, в рамках реформи міжбюджетних відносин Кабмін запропонував розширити дохідну частину місцевих бюджетів у 2015 році на 39,2 млрд грн за рахунок передачі частини податкових платежів, що раніше виплачувалися до державного бюджету, у ведення місцевих громад. А саме: плати за надання адміністративних послуг (окрім 50% адмінзбору за держреєстрацію майнових прав на нерухомість і держреєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців), державних мит, до 80% зборів із екологічного податку, а також зборів із податку на нерухомість, включаючи оподаткування комерційної нерухомості. За місцевими бюджетами також планували закріпити податок на доходи фізосіб за новими нормативами (бюджети районів і міст обласного підпорядкування отримають 60% податкових платежів, обласні бюджети – 15%, бюджет Києва – 25%), податок на прибуток (10%), а також ввести з 2015 року збір за роздрібний продаж підакцизних товарів (алкоголь, сигарети, нафтопродукти) за ставкою 5% від вартості реалізованого обсягу товарів.

У рамках податкової реформи Кабмін запропонував скоротити кількість податків 9 із 22, удвічі зменшити ставку єдиного податку, змінити порядок нарахування й стягнення єдиного соціального внеску, запровадити загальне декларування з одноразовою амністією майна, підвищити ставку пенсійного збору при купівлі валюти, скасувати пільги при сплаті податку на нерухомість і продовжити стягнення військового збору.