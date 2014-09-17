Яценюк обіцяє не віддавати бойовикам «гроші Львова, Полтави, Києва»

Уряд виділятиме бюджетні кошти на відновлювальні роботи в зоні АТО лише у випадку встановлення повного контролю над територіями Донецької чи Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк.

«Ми можемо з державного бюджету давати туди кошти, якщо ми відновимо повністю контроль над усією територію. Підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. Забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, лікарів, вчителів і відправляти просто на відновлення, де ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде», - сказав Яценюк.

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Раніше він відзначив, що кожен день війни коштує України 80 млн грн і уряд готовий створити спеціальний фонд, з якого також можуть йти кошти на фінансування необхідних витрат, включаючи, в першу чергу, відновлення інфраструктури.