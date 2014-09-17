Інфляція в Україні через падіння гривні прискориться до 19% - Нацбанк

Національний банк України оцінює девальвацію гривні до долара США на міжбанківському ринку в січні-серпні в 66,9%, у зв'язку з чим прогнозує прискорення інфляції за підсумками року до 19%, повідомляється на сайті регулятора.

«Зниження обмінного курсу гривні, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів у результаті проведення назрілих економічних реформ, а також погіршення ринкових очікувань позначилися на ціновій динаміці. Приріст індексу споживчих цін у річному вимірюванні в серпні зріс до 14,2% порівняно з 0,5% у грудні 2013 року. Очікується, що на кінець року індекс споживчих цін виросте на 19% у річному вимірюванні», - йдеться в документі «Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік», затвердженому радою НБУ.

Згідно з документом, тиск на національну валюту чинять накопичені зовнішні дисбаланси як наслідок дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в попередні роки, а також відплив капіталу з країни і депозитів із банківської системи, спровокований соціально-політичною ситуацією в країні.

«З метою посилення здатності економіки й фінансової системи протистояти зовнішнім шокам Національним банком було запроваджено перехід до системи гнучкого обмінного курсу. В результаті в січні-серпні обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку знизився на 66,9% - до 13,6058 грн/дол.», - зазначається в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк затвердив основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік, що передбачають зростання реального ВВП у 2015 році на 1% при річній інфляції близько 9% і прогнозованому прирості монетарної бази на 20%.

Згідно з документом, пріоритетною метою політики є досягнення й підтримка в середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції в межах 3-5% на рік до 2018 року. До цього часу очікується, що інфляція в річному вимірюванні становитиме на кінець 2015 року 9%, на кінець 2016 року - 7%, на кінець 2017 року - 5%.

Також повідомляється, що зниження інфляції досягатиметься за рахунок переходу до монетарного режиму інфляційного таргетування, запланованого на другу половину 2015 року.

Інфляція в Україні в серпні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, порівняно з липнем 2014 року прискорилася до 0,8%, проти серпня 2013 року - до 14,2%, до грудня 2013 року - до 12,9%.