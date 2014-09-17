На наступному тижні вводиться в обіг нова купюра в 10 євро

Нова купюра в 10 євро вводиться в обіг одночасно у всіх країнах єврозони у вівторок 23 вересня.

У Банку Фінляндії повідомляють, що нова купюра має поліпшений захист від підробок і підвищену міцність. Справжність купюри можна розпізнати за такими ознаками: голограма, водяний знак і номер, що світиться, повідомляє yle.

Читайте такожЄЦБ показав нову купюру в 10 євроТема купюри залишиться як і раніше. На ній зображені «епохи та стилі». Також колір купюри не зміниться.

Старі і нові купюри будуть використовуватися одночасно.