Уряд повторно внесе до Ради свій пакет реформ
Парламент 16 вересня не підтримав включення до порядку денного своєї роботи пакету урядових законопроектів
Уряд буде повторно вносити на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексу, не дивлячись на те, що ВР відмовилась вносити їх у порядок денний роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Ми будемо повторно вносити ці законопроекти (в парламент - УНІАН), розуміючи, що вони навряд чи готові будь що приймати», - сказав Яценюк.
При цьому він зауважив, що якби парламентарії прочитали закони, їм «було б що казати на парламентських виборах».
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Як повідомляв УНІАН, парламент 16 вересня не підтримав включення до порядку денного своєї роботи пакету урядових законопроектів.