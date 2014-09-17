Гривня на закритті міжбанку зросла до 14,20 за долар

У середу, 17 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,1000/14,4000, на 12:00 звузився спред до 14,1500/14,2500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 14,0000/14,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 18,2495/18,6410, на 12:00 ціни становили 18,3350/18,4685. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 18,1380/18,4010.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3681/0,3760, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3686/0,3717. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3649/0,3679.