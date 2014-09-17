Податкову реформу не ухвалили, бо вона суперечить Угоді про асоціацію з ЄС

Верховна Рада 16 вересня провалила урядовий законопроект №5079 «Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких інших Законів України (про податкову реформу)», оскільки він суперечить Угоді про асоціацію України і Євросоюзу та збільшує податковий тиск на бізнес та населення. Про це заявили українські депутати і експерти.

- Те, що нам запропонували в законопроекті - це не була податкова реформа. Уряд запропонував не скасування податків, а їх укрупнення. Коли з одного боку собі в актив записують, грубо кажучи, скасування податку на собак, але при цьому всі ресурсні податки, на які заробляються мільярди - рентні платежі з нафти, газу - де-факто не змінюються - це не реформа - пояснює народний депутат Сергій Терьохін.

На думку народного депутата, парламент не підтримав законопроект №5079, оскільки він суперечить європейському законодавству.

- Закон не пройшов у парламенті, оскільки він суперечить рішенню парламенту про ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Згідно з Угодою ми повинні імплементувати в національне законодавство європейські норми оподаткування. А те, що було запропоновано урядом це, по-перше, суперечить багатьом директивам ЄС, і, по-друге, суперечить навіть тим ініціативам у податковій сфері, з якими раніше виступав сам прем'єр-міністр - нагадав Сергій Терьохін.

Водночас, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що даний законопроект посилив би податковий тиск на бізнес.

- Серед заявлених цілей законопроекту були правильні, наприклад, зближення бухгалтерського і податкового обліку. Але виникає враження, що автори реформи просто не знали, як це зробити. Адже запропоновані зміни не спростили б, а ускладнили роботу бізнесу - упевнений Олександр Охріменко.

Також, за словами експерта, новий законопроект також збільшив би тінізацію зарплат.

- Що стосується змін щодо податку на доходи фізосіб - дуже невеликий відсоток зайнятих в Україні отримує високі зарплати. В результаті змін лише збільшилася б частка зарплати «в конвертах». А введення додаткових акцизів на роздрібний продаж підакцизних товарів призвело б до збільшення контрабанди підакцизної продукції в Україну. У результаті всіх цих змін уряд не поліпшив би бізнес-клімат країни, а навпаки створило б проблеми для інвесторів - спрогнозував Охріменко.

Раніше Європейська бізнес-асоціація та Американська торгова палата розкритикували податкові пропозиції уряду. Також із критикою законопроекту №5097 виступила Народний депутат від фракції «УДАР», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики парламенту Оксана Продан.

Читайте такожУряд повторно внесе до Ради свій пакет реформ

Нагадаємо, законопроект №5079 пропонував ввести диференційовану систему ставок податку на доходи фізосіб (чим більша зарплата, тим вища ставка податку) та зобов'язати роботодавців виплачувати співробітникам не менше 2 мінімальних зарплат. Також передбачалося введення додаткового 5%-ного акцизу на роздрібну торгівлю паливом, пивом, тютюновою та алкогольною продукцією. Крім того, автори концепції пропонують уніфікувати податок на житлову нерухомість (повинні будуть платити всі незалежно від метражу і місцезнаходження об'єкта - 2% від мінімальної зарплати - зараз це 24,36 грн), а також ввести аналогічне оподаткування комерційної нерухомості.

Також для компаній, які працюють на звичайній системі оподаткування, які купують товари, роботи і послуги у малих підприємств і приватних підприємців, оподатковуваний фінансовий результат збільшувався на 50% від суми покупки. При цьому аграріїв переводили на єдиний податок, а для малих підприємств (IV група) ставку єдиного податку планували зменшити на 1%. При цьому уряд планував скасувати туристичний збір, збір за паркування, збір на розвиток виноградарства і хмелярства та ряд інших малозначних зборів і податків.